Sinzigs Bürgermeister weiht Gebäude ein : Bad Bodendorf hat jetzt eine neue Sporthalle

Ort der Ruhe und der Erinnerung : Großes Denkmal soll in Sinzig an die Flut erinnern Auf Antrag der Grünen wird nun auch in Sinzig über die Errichtung eines Denkmals für die Flutopfer 2021 diskutiert. Eine Idee sieht die Einbindung der Pfähle der alten Brücke an der Kölner Straße vor. Damit gäbe es einen weiteren Hochwasserbezug.