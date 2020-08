Ortsbeirat steht zum Bahnhof : Ortsbeirat will den Bad Bodendorfer Bahnhof behalten

Ortsbeirat will den Bad Bodendorfer Bahnhof behalten

Der Bad Bodendorfer Bahnhof ist im Eigentum der Stadt. Geht es nach dem Ortsbeirat, soll das so bleiben. Foto: Martin Gausmann

Bad Bodendorf Einstimmig hat sich der Ortsbeirat von Bad Bodendorf dafür ausgesprochen, dass die Stadt Sinzig Eigentümerin des Bodendorfer Bahnhofs bleibt. Den kleinen Gastronomiebetrieb im ehemaligen Güterschuppen könne die Dorfgemeinschaft nutzen.

Auch am Bodendorfer Rotberg spielt Lärm eine Rolle. Anwohner klagten bei der Ortsbeiratssitzung heftig über Emissionen, die von dem dortigen neu gestalteten Spielplatz ausgingen. Der um Pumpe und Seilbahn aufgerüstete Spielplatz sei „bei Kindern und Jugendlichen richtig eingeschlagen“, bestätigte Ortsvorsteher Alexander Albrecht. Das führe dazu, wie Anwohner ergänzten, dass Kinder auch aus umliegenden Orten von ihren Eltern mit Autos zu dem Spielplatz gefahren würden und sich dort über Stunden aufhielten.

Sitzungsteilnehmer Reiner Friedsam warb um Verständnis: Ursachen des Kinderlärms, der derzeit auch die Anlieger des ebenfalls neu gestalteten Spielplatzes an der Peter-Zepp-Straße in Sinzig plage, seien das schwülwarme Hochsommerwetter der vergangenen Wochen und die Tatsache, dass Kinderfreizeiten wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt und das Bad Bodendorfer Schwimmbad während der Ferien geschlossen waren. Sobald der Herbst einziehe, würden sich die Lärmemissionen verringern. Auf Betreiben des Ortsbeirats sollen am Bodendorfer Rotberg trotzdem Gummipuffer angebracht werden, die den von Pumpe und Seilbahn ausgehenden Lärm reduzieren sollen. Zusätzliche Schilder mit Hinweisen auf die Spielplatz-Öffnungszeiten sollen ein Übriges tun.