Förderern fehlen Konzepte : Wiederaufbau-Moratorium für Sinziger Thermalfreibad

Thermalfreibad

Die Freunde und Förderer des Bad Bodendorfer Thermalfreibades hätten Grund zu feiern. Denn ihr Verein, am 13. März 2012 in der inzwischen abgerissenen Winzergaststätte gegründet und sechs Wochen später vom Finanzamt Ahrweiler als gemeinnützig anerkannt, ist kürzlich zehn Jahre alt geworden. Vorgänger des Fördervereins war die Bürgerinitiative „Freunde des Thermalbades Bad Bodendorf", die im Sommer 2011 auf Initiative von Hans Diedenhofen gegründet worden war. „Wir haben hier mit dem Nostalgiebad einen bundesweit einmaligen Schatz. Wir möchten helfen, ihn zu erhalten und behutsam zu erneuern", umriss Diedenhofen damals das Ziel seiner Initiative. Der Förderverein stellte nicht nur die Beiträge seiner inzwischen mehr als 550 Mitglieder im Sinne seiner Satzungsziele zur Verfügung, sondern auch die Reinerlöse, die er etwa beim Kunst- und Weihnachtsmarkt und beim Dorffest erwirtschaftete. Das Thermalfreibad selbst wurde vor 85 Jahren eröffnet, am 20. Juli 1937. Und zwar vom Remagener Bürgermeister Hans Kemming. Denn Bodendorf gehörte damals noch zum Amt Remagen; erst bei der kommunalen Gebietsreform des Jahres 1969 wurde es Stadtteil der Stadt Sinzig, bevor es drei Jahre später den Bad-Titel erhielt. Am 19. Juni 2013 wurde dem Ort der Heilbad-Titel allerdings aberkannt - "Bad" darf es sich aber trotzdem noch nennen.