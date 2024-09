Nachtragshaushalt in Bad Breisig Gestiegene Kosten stehen Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer gegenüber

Die Stadt Bad Breisig greift mit einer Nachtragssatzung korrigierend in den vom Stadtrat beschlossenen Haushalt für das laufende Jahr 2024 ein. Wie seinerzeit berichtet, hatte die Stadt nach vielen Jahren von defizitären Haushalten dieses Mal einen ausgeglichenen Etat vorgelegt. Dabei bleibt es auch im nunmehr auf den Weg gebrachten Nachtrag. Verschiedenen Mehrbelastungen stehen nämlich nicht unerhebliche Mehreinnahmen, insbesondere bei dem Kommunen zustehenden Anteil an der Einkommensteuer, entgegen. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es daher einstimmig Grünes Licht für das überarbeitete Zahlenwerk. In der nächsten Stadtratssitzung muss der Nachtrag dann als Satzung noch beschlossen werden.