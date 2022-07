Schlemmerfahrt auf dem Rhein : Bad Breisiger Festtage der internationalen Küche haben begonnen

Brunnenkönigin Corinna I. schlug Andreas Noll zum 30. Ritter der Tafelrunde. Foto: Weber

Bad Breisig Nach zwei Jahren Corona-Pause kann die „Kulinarische Woche“ in Bad Breisig Ende Juli wieder stattfinden. Den Auftakt machte eine Schlemmerfahrt auf dem Rhein, bei der Andreas Noll zum 30. Ritter der „Culinarischen Tafelrunde zu Bad Breisig“ geschlagen wurde.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

Aufatmen dürfen Gastronomie und Tourismus in Bad Breisig in diesen Tagen. Nach zweijähriger Abstinenz aufgrund der Corona-Pandemie steht nun endlich wieder die „Kulinarische Woche“ an. Sieben der rund 20 Restaurants der Quellenstadt werden dabei vom 22. bis 31. Juli ihren Gästen Spezialitäten der Kulinarik aus vielen Teilen der Welt servieren und ihnen dabei oftmals unbekannte Gaumenfreuden bereiten. Am Dienstagabend gab es einen Vorgeschmack. Beim ausverkauften Schlemmerabend auf dem mondänen Ausflugsschiff „Stadt Vallendar“ konnten rund 150 illustre Gäste einen Vorgeschmack dessen erleben, was ihnen die kulinarische Woche Ende Juli bieten wird.

Erleben konnten sie aber auch die Präsentation des neuen Botschafters dieser kommenden Kulinarischen Woche, die zu den wichtigsten touristischen Veranstaltungen im Bad Breisiger Jahreskalender zählt. Die Spannung stieg, als gegen 19:45 der amtierende Ritter der „Culinarischen Tafelrunde zu Bad Breisig“, Christian Zock, ans Mikrofon trat. Er hatte die große Kette mit den Namen aller bisherigen Ritter im Jahr 2019 erhalten, danach ruhte die Veranstaltung. Nun lag es an Zock, die Insignien weiterzugeben und das Geheimnis zu verraten, wer denn neuer Ritter werden würde. Zock ließ sich nicht lange bitten und präsentierte Andreas Noll als seinen Nachfolger. Der neue Ritter der Tafelrunde ist Verlagsleiter der Linus Wittich Medien KG in Ahrweiler. Seit mehr als 30 Jahren ist der 56-jährige im Presse- und Verlagswesen tätig und engagiert sich im Ehrenamt unter anderem im Präsidium des Landesverbands Rhein-Mosel-Lahn im Bund Deutscher Karneval. Aber Noll ist auch passionierter Hobbykoch und bereitet in einem Köcheclub mit Gleichgesinnten regelmäßig kulinarische Spitzenprodukte zu. Für die Aufgabe des Ritters der Tafelrunde ist er also prädestiniert.

Unter den bisherigen 30 Rittern sind auch Angela Merkel oder Konrad Beikircher

Zunächst aber stand das traditionelle Zeremoniell auf dem Weg ins Ritteramt an. Dabei ging es erst einmal auf die Knie. Derweil griff Bad Breisigs Brunnenkönigin Corinna I. zum überdimensionierten Kochlöffel, um den dreimaligen Ritterschlag auf die Schultern des neuen Kandidaten ausführen zu können. Damit nicht genug, der neue Ritter musste auch den „Regularia“ zustimmen, die Brunnenkönigin Corinna vortrug. Gutes Benehmen, Umgangsformen am Tisch, aber auch Genussfreuden am Essen gehören dazu. Und schließlich durfte der mittlerweile 30. Ritter der Tafelrunde schriftlich seine Pflicht zur Pflege und Entwicklung der Gastronomie in Bad Breisig auf einer entsprechenden Urkunde anerkennen. Erst dann war er in die illustre Ritterrunde ausgenommen. Zu diesem Kreis gehören auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerin Julia Klöckner oder Kabarettist Konrad Beikircher, dazu viele lokale Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder Politik.

Während der neue Ritter der Tafelrunde seine angetretene Aufgabe sichtlich genoss und zum Smalltalk von Tisch zu Tisch zog, ließen es sich die Gäste auf ihrer kulinarischen Rheinreise in Richtung Koblenz gut gehen. Unter der Leitung vom „Vater“ der kulinarischen Woche, Werner Pommer, der auch bei dieser 49. Auflage des Genuss-Festivals die Fäden in der Hand hält und mit seinem bewährten Team für einen reibungslosen Ablauf sorgt, bereiteten Köche der Veranstaltung auf dem Flaggschiff der Reederei Gilles ein Vier-Gänge-Menü vor. Zu hervorragenden Weinen von Ahr und Wein gab es Carpaccio vom Eifler Rinderrauchfleisch, Rheinisches Flusszanderfilet auf „Himmel und Erde“ und Ahrtaler Schlemmerröllchen vom Kalbsrücken. Da war am Ende kaum noch Platz für die Breisiger Windbeutel mit Vanillecreme und Beerenfrüchten.

An den Tischen präsentierte ein Zauberer unterhaltsam seine Kartentricks. Derweil sorgte das Duo „Mätes und Bätes“ den ganzen Abend für beste Unterhaltung auf rheinische Art einem musikalischen Rundumschlag durch die Welt der kölschen Lieder von Willi Ostermann bis Bap. „Eine solch tolle Stimmung hatten wir beim Schlemmerabend lange nicht mehr“, war nach viereinhalbstündiger Flussfahrt das entsprechende Resümee von Moderator Christian Erben. Der hatte den Abend mit einer Schweigeminute, auch für die Opfer der Flut im Ahrtal, begonnen. Bad Breisigs Bürgermeister Marcel Capsers nutzte sein Grußwort im Anschluss, um den Organisatoren, Sponsoren und auch der begleitenden Tourist-Info um Holger Klemm für deren Arbeit zu danken. „Nach der Pause wird es schwer, wieder in einen normalen Rhythmus zu kommen“, meinte Caspers. Zumindest im Hinblick auf die anstehende Kulinarische Woche klappte das beim Schlemmerabend schon recht gut. Denn als die „Stadt Vallendar“ zu nächtlicher Stunde wieder in Bad Breisig anlegte, wollte kaum jemand sofort den Heimweg antreten.