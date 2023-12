Bad Breisig Gemeinde muss für ausgeglichenen Haushalt Reserve anzapfen

Dass der Haushalt für das kommende Jahr allen Widrigkeiten zum Trotz auf eine solide Schiene gesetzt werden konnte, verdankt die Verbandsgemeinde dem Umstand, dass sie in Vorjahren Rücklagen gebildet hatte. Caspers: „Wie haben nie über unsere Verhältnisse hinaus gewirtschaftet.“ Rund 1,4 Millionen Euro beträgt der positive Vortrag aus Vorjahren. Zur Abdeckung des Defizits, das für das kommende Jahr kalkuliert ist, will man rund die Hälfte dieser „Reserve“ in Anspruch nehmen. Von geplanten drei Millionen Euro an Investitionen fließen rund 80 Prozent in die Schulen der Verbandsgemeinde, etwa in den Erweiterungsbau der Lindenschule. Ansonsten konzentrieren sich die Investitionsgelder – wie in den Vorjahren - auf die Feuerwehr. Während man die Abwassergebühren in der Verbandsgemeinde trotz anstehender großer Investitionen stabil halten kann, wird es beim Wasserpreis eine Erhöhung geben. Ab 2024 wird man für einen Kubikmeter Trinkwasser zwei Euro bezahlen müssen (bisher: 1,90 Euro). Caspers: „Aufgrund der Kostensteigerungen ist die Anhebung unvermeidbar.“