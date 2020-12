Griff in die Rücklage erforderlich : So steht es um die Finanzen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig

So steht es um die Finanzen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig

Seltene Eintracht in der Verbandsgemeinde Bad Breisig: Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde einstimmig verabschiedet. Durch einen Griff in die Rücklagen konnte eine Anhebung der von den angeschlossenen Ortsgemeinden sowie der Stadt Bad Breisig zu zahlenden Umlage verhindert werden. Das wird in kommenden Jahren allerdings nicht mehr so ohne weiteres möglich sein: Denn die Sparreserven der Verbandsgemeinde gehen langsam aber sicher zur Neige.