Bad Breisig bessert den Etat nach Heizung der Jahnhalle kostet 90.000 Euro mehr als geplant

Das Gelände des Sportplatzes Hasenberg musste 2020 aufgrund der Ergebnisse eines Bodengutachtens, das für den Neubau eines Kindergartens in Auftrag gegeben wurde, abgesperrt und abgedeckt werden. Grund hierfür waren erhöhte Dioxinwerte im Oberbodenmaterial der Sportanlage. Damals beschloss man in der Quellenstadt, eine Altlastensanierung des Sportplatzes durchzuführen. Kosten: 740.000 Euro. Rund eine Viertel Million Euro will das Land an Zuschüssen leisten. Eigentlich hatte man im Bad Breisiger Rathaus mit einer um rund 100.000 Euro höheren Zuwendung aus Mainz gerechnet. Am Bau einer Kita auf dem Areal will man in Bad Breisig festhalten.