Areal in Bad Breisig Kontaminierte Schicht auf künftigen Kita-Gelände wird abgetragen

Was lange währt, wird endlich gut: Beim geplanten Bau einer Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Sportplatzgelänge „Hasenberg“ in Oberbreisig soll es jetzt voran gehen. Seit 2019 gibt es die Planungen für einen Kita-Bau. Schnell türmten sich Hürden auf: Insbesondere der Belag des früheren Tennenplatzes bereitete Kummer – die rote Erde erwies sich als dioxinhaltig. „Durch die vorhandenen Altlasten waren die Umsetzung des Vorhabens und damit auch die weiteren Schritte in der Bauleitplanung zunächst unterbrochen. Da die Kieselrotsanierung nun durchgeführt wird, kann auch die Bauleitplanung weiter vorangetrieben werden“, berichtete Erste Beigeordnete Beate Deres (CDU). Im Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung wurden nun die weiteren Weichen gestellt.