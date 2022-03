Konzerte und Comedy in Bad Breisig : Diese Veranstaltungen plant der Kulturverein „Breisig live“

Markus Maria Profitlich gastiert am 18. Juni in Bad Breisig. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Der Kulturverein „Breisig live“ hat in diesem Jahr einiges vor. Geplant sind unter anderem Konzerte und Comedy-Veranstaltungen, etwa ein Auftritt von Komiker Markus Maria Profitlich im Juni. Auch Komiker Helge Schneider könnte in diesem Jahr in Bad Breisig auftreten.



Von Andrea Simons

Ein Schlag ins Kontor des erst einjährigen Kulturvereins Breisig live ist die pandemiebedingte Verlegung von zwei Veranstaltungen in der Bad Breisiger Jahnhalle im vergangenen Herbst gewesen. Sie bedeuteten viel Mehrarbeit und finanzielle Einbußen, so Schatzmeister Michael Koch. Er sagt: „Allein diese Verlegungen haben uns einen vierstelligen Betrag gekostet. Das steckt ein sich erst im Aufbau befindender Verein nicht so einfach weg. Dank der Unterstützung einiger Partner konnten wir dies jedoch meistern.“ Nachgeholt werden das Konzert mit der Gruppe Grobschnitt am Samstag, 21. Mai, und der Auftritt von Markus Maria Profitlich am Samstag, 18. Juni.

Ebenfalls auf der Bühne der Bad Breisiger Jahnhalle sollen am Samstag, 9. April, der Comedian Dave Davis alias Motombo und am Samstag, 24. September, der Kabarettist Wilfried Schmickler stehen. Außerdem sieht das Programm des Kulturvereins für Mittwoch, 25. Mai, dort die Nightwash-Comedy-Show vor.

Benefizkonzert zugunsten von Flutopfern geplant

Breisig live beteiligt sich auch an der Ü3-Party der Stadt Bad Breisig am Samstag, 25. Juni, im Kurpark der Quellenstadt. Ebenso an gleicher Stelle am Samstag, 2. Juli, am Kindertheater Marabu, das der Kultursommer Rheinland-Pfalz fördert. Darüber hinaus soll an einem kompletten Wochenende ein Kunst-Workshop für Kinder und Erwachsene abgehalten werden, der zum Großteil über eine Kulturstiftung finanziert wird. Partner von Breisig live ist dabei die Bad Breisiger Karnevalsgesellschaft.

Herausragend im Jahresprogramm des Kulturvereins soll die Neuauflage eines Benefizkonzerts zugunsten der Flutgeschädigten und ehrenamtlichen Helfer an der Ahr sein. Schon geordert seien für #weAhrfamily2022 von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, eine größere Bühne und zusätzliche Gastronomiestände und Toilettenwagen für den Kurpark. Verwaltung und Bürgermeister haben Unterstützung zugesichert. Wer auftreten wird, steht noch nicht komplett fest, aber bei der Jahreshauptversammlung werde mehr über das Bühnenprogramm verraten. „Es wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein“, verspricht Rüdiger Kowalsky, Co-Vorsitzender neben Robert Czapla. Im Ungewissen lässt der Verein noch, ob Helge Schneider bei #weAHRfamily2022 dabei ist. Im Vorjahr hatte Schneider das Benefiz-Wochenende von Breisig live mit 10.000 Euro unterstützt.

Verein hat nach einem Jahr fast 100 Mitglieder

Die Jahreshauptversammlung wird am Freitag, 11. März, um 19.30 Uhr online abgehalten. Wer dabei sein will, kann sich unter www.breisig.live oder Telefon 0 26 33 / 47 02 83 anmelden. Dann soll auch der Vorstand neu aufgestellt werden, obwohl laut Satzung die Amtszeit sonst zwei Jahre dauern soll. Aber bei der Gründungsversammlung hatten die Teilnehmer beschlossen, nach zwölf Monaten ein erstes Resümee zu ziehen und die dann gemachten Erfahrungen in die personelle Besetzung des Vorstandes einfließen zu lassen.