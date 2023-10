Verseuchte Erde am Sportplatz Wie Bad Breisig jetzt Druck beim Kita-Bau macht

In Rheinland-Pfalz – und so auch im Landkreis Ahrweiler - mangelt es weiterhin an Kita-Plätzen. Um den Bedarf der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder zu decken, müssen mehr als 25.000 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen werden. In Bad Breisig wollte man bereits vor drei Jahren im Rahmen der lokalen Möglichkeiten für Abhilfe sorgen: Auf dem Gelände des früheren Oberbreisiger Sportplatzes „Im Hasenberg“ soll bekanntlich ein Kindergarten für sechs Kita-Gruppen errichtet werden. Alle Weichen waren zunächst gestellt. Dann ergaben Bodenproben, dass der Oberflächenbelag des „Aschenplatzes“ mit Dioxin belastet ist (der GA berichtete). Die Deckschicht des Geländes soll nun abgetragen und von einer Spezialfirma entsorgt werden. Um einen weiteren Zeitverzug zu vermeiden, wurde Verbands- und Stadtbürgermeister Marcel Caspers (parteilos) vom städtischen Bauausschuss ermächtigt, die weiteren erforderlichen Auftragsvergaben auch ohne das Votum des Ausschusses für Bauwesen und Stadtentwicklung vorzunehmen.