Wahl in Bad Breisig : Marcel Caspers ist jetzt auch Stadtbürgermeister

Bad Breisig Der Rathauschef der Verbandsgemeinde Bad Breisig, Marcel Caspers, ist zum ehrenamtlichen Bürgermeister der gleichnamigen Stadt gewählt worden. Als einziger Kandidat kam er auf fast 83 Prozent. Indes gab nur etwa jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme ab.

„Nicht vergessen: Am Sonntag ist Stadtbürgermeisterwahl“, erinnerte Marcel Caspers in den vergangenen Tagen via Facebook an den für die Stadt so wichtigen Urnengang. Wirklich gefruchtet hat die freundliche Aufforderung zur Stimmabgabe allerdings nicht. Von den 7336 Wahlberechtigten, die am Sonntag in vier Wahllokalen – zwei in der Jahnhalle, zwei in der Oberbreisiger Sängerhalle – ihre Kreuzchen machen konnten, waren nur 1531 gekommen. Das sind gerade einmal 21,2 Prozent.