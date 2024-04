Vorstellung in der Quellenstadt Bad Breisig hat eine neue Brunnenkönigin

Sophie Brassel legte im vergangenen Jahr in Bad Godesberg ihr Abitur ab, befindet sich derzeit in einer beruflichen Orientierungsphase und strebt ab Herbst ein duales Tourismus-Studium im Raum Köln/Bonn an. In ihrer Freizeit trainiert sie die Kadetten, Kadetten-Funken und Kadetten-Tanzpaare bei der Karnevalsgesellschaft Bad Breisig. Sie sagt, die Liebe zur Heimat und die Tradition hätten sie dazu bewogen, das Amt anzunehmen. Dies wurde Sophie gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter, Claudia Dreesbach, war von 1992 bis 1994 selbst Repräsentantin der Quellenstadt. „Ich habe vor einiger Zeit das Kleid meiner Mutter anprobiert, das sie selbst als Brunnenkönigin getragen hat und mich darin sehr wohlgefühlt. Deshalb habe ich nicht gezögert ja zu sagen, als ich gefragt wurde, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen“, sagt die junge Frau. Sie freue sich darauf, die Tradition in ihrer Familie fortzuführen, neue Menschen kennenzulernen und blicke voller Vorfreude auf die bevorstehende Zeit.