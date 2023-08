Ausflugslokal in Oberbreisig Das hat die „Schäfer-Hütte“ hoch oberhalb von Bad Breisig zu bieten

Das Grundstück im Elzenberg mit dem inzwischen maroden Schafstall hatte Werner Schäfer anschließend geerbt. „Bereits in den 1970-er Jahren kam ihm der Gedanke, den ehemaligen Schafstall zu renovieren, um ihn als Winterquartier für seine Tiere zu nutzen. Dazu kam es aber erst Schritt für Schritt ab 1985, als seine Tochter durch einen tragischen Unfall starb und Werner Schäfer diesen Schicksalsschlag verkraften musste“, so Janta in einem kleinen heimatkundlichen Rückblick. Der ehemalige Redaktionsleiter des Kreis-Heimatjahrbuches fand außerdem heraus: „Mit Freunden, allesamt geschickte Handwerker, ging er ans Werk, und es reifte dabei der Entschluss in ihm, dort eine Sausenhütte zu schaffen. Der damalige Breisiger Revierförster und Kreisdeputierte Gerhard Steffens bestärkte ihn darin. Bis es zur Realisierung des Projekts kam, waren aber noch viele bürokratische Hürden und Verhandlungen zu meistern. Pläne für die Hütte entwarf die Firma Bauingenieur Hoppe in Sinzig. Schließlich wurde im Juli 1992 die Baugenehmigung erteilt. Jetzt konnte es losgehen.“