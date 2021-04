Zukunft von Bad Breisigs Stadtbürgermeister : Udo Heuser: „Ich trete nicht zurück“

Bad Breisig Udo Heuser, ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Bad Breisig, sagt, dass er nicht zurücktritt. Nach GA-Informationen soll Heuser einen Rücktritt gegenüber der Stadtpolitik zuvor allerdings angekündigt haben. Seine Tochter hatte dies bereits dementiert.

Bad Breisigs ehrenamtlicher Stadtbürgermeister Udo Heuser will im Amt bleiben. „Ich trete nicht zurück“, sagte er auf GA-Nachfrage am Freitag. Seine Tochter dementierte den Rücktritt, den Heuser nach GA-Informationen gegenüber Vertretern der Stadtpolitik angekündigt haben soll, bereits am Abend zuvor auf Facebook.