Vorverkauf läuft : Bad Breisig startet in die Tourismus-Saison

Konzerte und Comedy in Bad Breisig : Diese Veranstaltungen plant der Kulturverein „Breisig live“ Der Kulturverein „Breisig live“ hat in diesem Jahr einiges vor. Geplant sind unter anderem Konzerte und Comedy-Veranstaltungen, etwa ein Auftritt von Komiker Markus Maria Profitlich im Juni. Auch Komiker Helge Schneider könnte in diesem Jahr in Bad Breisig auftreten.