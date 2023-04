Nach Flucht aus der Ukraine Junge Klaviersolistin aus Bad Breisig siegt bei „Jugend musiziert“

Dass Mariia in Schloss Engers eine so tolle Darbietung vorlegte, „hat uns alle überglücklich gemacht“, sagt der Musikpädagoge. Er und die Eltern, Tatiana Pavlova und Sergiy Yermak waren mit nach Neuwied und Mainz gereist, aus Interesse und zur moralischen Unterstützung. Die gibt wichtigen Rückhalt, auch wenn Mariia „wettbewerbserprobt“ ist. Das heißt, die jetzigen Wettbewerbserfolge sind nicht ihre ersten. Als Fünfjährige versuchte sie sich das Klavierspiel selbst beizubringen. Darauf erhielt sie Klavierunterricht an der Kosenko-Kindermusikschule Nr. 3 in Kiew, nahm 2019 und 2020 erfolgreich an zahlreichen Musikfestivals in Kiew und der Region Kiew teil und war vielfache Preisträgerin bei regionalen und internationalen Wettbewerben.