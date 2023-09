Mobile Überwachung des fließenden Verkehrs Bad Breisig und Remagen gehen gemeinsam auf Jagd nach Temposündern

Wer künftig in Bad Breisig oder in Remagen mit dem Auto unterwegs ist, dürfte gut beraten sein, sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten zu halten. Wie berichtet, haben die beiden Rheinstädte einen Zweckvereinigung gebildet und die gemeinsame Überwachung dies fließenden Verkehrs beschlossen. Heißt: Ein noch zu beschaffendes Blitzer-Mobil wird im Einsatz sein und sowohl in Remagen als auch in der Verbandsgemeinde Bad Breisig auf die Jagd nach Temposündern gehen.