Wiederaufbau im Fokus : Bad Breisig will dem Verein „Zukunftsregion Ahr“ beitreten

Bad Breisig will dem Verein „Zukunftsregion Ahr“ beitreten

Die Verbandsgemeinde Bad Breisig steht einem Beitritt in den Wiederaufbau-Verein „Zukunftsregion Ahr“ offen gegenüber. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Um den Wiederaufbau nach der Flut gemeinsam mit anderen Kommunen besser bewältigen zu können, will sich die Verbandsgemeinde Bad Breisig mit dem Verein „Zukunftsregion Ahr“ zusammentun. Ein neuer Internetauftritt soll überdies für touristische Belebung sorgen.

Die Verbandsgemeinde Bad Breisig möchte ihren Internetauftritt auffrischen. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der in Bad Breisig auch für die Wirtschafts- und Tourismusförderung zuständig ist, wurden die Grundzüge der neuen Präsenz von Andreas Noll (Wittich-Verlag) vorgestellt. Vor allem die in den vergangenen Jahren stark gestiegene Zahl der Smartphone-Nutzer soll es einfacher haben, sich auf den Internetseiten der Verbandsgemeinde zurechtzufinden.