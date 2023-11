Neuer Anstrich geplant Bad Breisiger Bahnhof soll schöner werden

„Wir wollen gemeinsam immer mehr Menschen für die Schiene begeistern, um die Mobilitätswende in Rheinland-Pfalz voranzutreiben“, hatte die Bundesbahn im Januar erklärt. Bei den in den Umbau gesteckten zwölf Millionen Euro handele es sich um „gut angelegtes Geld“. Schülern, Berufspendlern, aber auch Touristen werde die zukünftige barrierefreie und modernisierte Station zugutekommen. Die zukünftig auf einheitlich 76 Zentimeter erhöhten Bahnsteige ermöglichen es den Reisenden, komfortabler in die Züge ein- und auszusteigen. Außerdem können mobilitätseingeschränkte Menschen, Fahrgäste mit Kinderwagen oder Fahrrädern oder Reisende mit viel Gepäck die Bahnsteige nach Fertigstellung der Station dank im Bau befindlicher Aufzüge bequem und barrierefrei erreichen. Neue Sitzgelegenheiten sollen mehr Komfort bieten, LED-Beleuchtungen sollen den Bahnhof mitsamt seiner Personenunterführung ins rechte Licht setzen. Für Blinde und Sehbehinderte wird es ein Wegeleitsystem geben, zudem wurde an Braille-Tafeln gedacht, mit denen für Orientierungen gesorgt werden soll. Die Bahnstation wird nicht nur von Bad Breisigern, sondern auch von Studenten, Schülern und Berufspendlern aus dem gesamten Umland zu Fahrten in die Ballungsräume Koblenz und Köln/Bonn genutzt.