Bahnstrecke gesperrt : Ahrtalbahn stößt mit Lastwagen zusammen

Am Mittwochmorgen ist die Ahrtalbahn mit einem LKW kollidiert. Die Aufräumarbeiten dauern an. Foto: ahr-foto

Update Bad Neuenahr-Ahrweiler Am frühen Mittwochmorgen ist es in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Kollision der Ahrtalbahn mit einem LKW gekommen. Die Aufräumarbeiten dauern am Donnerstag noch an.



Am frühen Mittwochmorgen ist es zu einer Kollision der Ahrtalbahn auf der Strecke Remagen-Adenau mit einem LKW gekommen. Das teilte die Polizei Ahrweiler mit.

Den genauen Unfallhergang ermittelt die Bundespolizei Trier. Demnach wollte der 54-jährige LKW-Fahrer gegen 06.50 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler den Bahnübergang in der Nordstraße überqueren. Während des Rangierens auf dem Bahnübergang senkten sich die beiden Halbschranken. Der Lokführer der herannahenden Regionalbahn leitete eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Der Streckenabschnitt zwischen Ahrweiler und Bad Neuenahr wurde gesperrt. Betroffen sind die RB30 und die RB39. Die Aufräumarbeiten dauern am Donnerstag noch an. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, solle die Sperrung voraussichtlich gegen 13 Uhr aufgehoben werden. Die Deutsche Bahn betreibt einen Schienenersatzverkehr zwischen Remagen und Walporzheim.

(ga)