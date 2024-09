Römerthermen Bad Breisig Badelandschaft wird verjüngt und wiederbelebt

Die Stadt Bad Breisig nimmt nun den zweiten Teil ihrer Generalsanierung der Römer-Thermen in Angriff. Nachdem der technisch-energetische Bereich bereits mit großem Aufwand in weiten Teilen erneuert ist, will die Quellenstadt nun in einem weiteren Bauabschnitt eine umfassende Sanierung und Modernisierung der Fassaden-, Dach- und Glasflächen durchziehen. Hierdurch soll eine Effizienz-Stufe 70 für das Gebäude erreicht werden. Heißt: in dem Gebäude wird dann 30 Prozent weniger Energie verbraucht als der gesetzliche Neubaustandard vorschreibt. „Ziel ist es, in besonderer Weise zum Klimaschutz beizutragen und die Bestandsgebäude vollumfänglich zu erhalten“, erläuterte Bad Breisigs Bürgermeister Marcel Caspers (parteilos) das Vorhaben. Aber auch an der weiteren Modernisierung von technischen Anlagen wird weitergearbeitet. Ob Rohre, Filter oder Lüftungen: im nun in Angriff zu nehmenden zweiten Teil der Generalsanierung wird weiter an der Verbesserung der technischen Anlagen gearbeitet.