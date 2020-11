Youtuber brauchte Hilfe : Badeunfall bei Mutprobe im Laacher See

Maria Laach Ein Mann aus Niedersachsen wollte sich für YouTube beim Schwimmen im Laacher See filmen lassen - und brauchte am Ende Hilfe von Rettungskräften.

Ein Badeunfall am Laacher See im November ist der Polizei in Remagen auch noch nicht vorgekommen. Bis zum Samstag. Da wurde er Rettungsleitstelle Koblenz just ein solcher Unfall am Laacher See gemeldet. Ein Mann habe beim Schwimmen im See gesundheitliche Probleme gehabt und habe durch anderer Personen gerettet werden müssen, hieß es in der Meldung nach Koblenz.