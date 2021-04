Sinzig : Bauarbeiten für neue Feuerwache sollen im Spätsommer beginnen

Sinzig Die Freiwillige Feuerwehr in Sinzig bekommt endlich das ersehnte neue Domizil, das neue Feuerwehrhaus. Nach jahrelanger Planung sollen im Spätsommer die Bagger für das 5,9 Millionen Euro teure Vorhaben der Stadt Sinzig anrollen.

800.000 Euro vom Land

Die derzeitige Unterbringung der Sinziger Wehr in einem alten Gebäude an der engen Friedrich-Ebert-Straße gilt als völlig unzureichend. Nicht nur, dass sich die Feuerwehrleute bei Einsätzen mit ihren großen Fahrzeugen durch die enge Gasse manövrieren müssen, auch mangelt es an vernünftigen Umkleiden, Sanitäranlagen oder Schulungsräumen.

Die hohen Baukosten stellen die Stadt allerdings vor eine große Herausforderung. Von den – nach derzeitigem Stand – kalkulierten Kosten in Höhe von 5,9 Millionen Euro hält das Land lediglich rund 2,4 Millionen für zuschussfähig und stellt auf dieser Basis eine Zuwendung in Höhe von 30 Prozent, also knapp 800 000 Euro, in Aussicht. Bedeutet: Die ohnehin stark verschuldete Stadt muss für das neue Gerätehaus der Feuerwehr tief in die eigene Tasche greifen. „Die Stadt hat bei dem Raumprogramm zukunftsweisend geplant. Beispielsweise im Hinblick auf die Jugendfeuerwehr. Hier gehen wir über das hinaus, was durch das Land als förderfähig anerkannt wird“, so Sinzigs Büroleiter Christian Weidenbach auf Anfrage des GA.