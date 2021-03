Ökostromprojekt in der Verbandsgemeinde Adenau : Bauern protestieren gegen Solarpark

Adenau Es formiert sich Protest gegen den geplanten Solarpark in der Verbandsgemeinde Adenau. Landwirte wollen ihr wertvolles Weideland nicht für das Ökostromprojekt, das drei Ortschaften gemeinsam mit der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) planen, opfern.

Die Kommunalpolitik habe ohne jeden Sinn und Verstand dieses Projekt vorangetrieben, so die auf Milchwirtschaft spezialisierten Bauern in Dankerath, Senscheid und Trierscheid. Es fehle den Orts- und Gemeinderäten offenbar jedes Verständnis für die Belange der Landwirtschaft.

So sinnvoll Fotovoltaik ja auch sei, so sinnlos sei sie am gewählten Standort, meint der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Franz-Josef Schäfer. Es gebe viel zu große Berührungspunkte zur Landwirtschaft, so der Agraringenieur aus Eckendorf. Erst kürzlich habe man für die zur Verbandsgemeinde Adenau gehörenden Dörfer Dankerath, Senscheid und Trierscheid Flurbereinigungsverfahren umgesetzt, um die Landwirtschaft zu stärken. Diese komplette Maßnahme werde nun ad absurdum geführt. Losgelöst davon gebe es starke Konflikte mit dem Naturschutz. Naturschutzberater Andreas Weidner: „Überall schießen nun diese Dinger aus dem Boden. Wir behandeln die Erde so, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum“, beschwert sich der Diplom-Biologe. Auf den Dächern der Häuser gebe es noch viel Potenzial für Fotovoltaikanlagen. Verdichtungen von Grund und Boden seien hier nicht angesagt: „Hier wird die freie Landwirtschaft angegriffen.“ Einmal mehr werde „der billigste und einfachste Weg ergriffen“. Weidner wies auch auf die optische Beeinträchtigung hin: Der Weitblick werde durch die Solarfelder erheblich gestört.