Neuer Job in Trier Begoña Hermann ist jetzt Menschenrechtsbeauftragte

Sie hatte sich als Geschäftsführerin des Wiederaufbauvereins „Zukunftsregion Ahr“ selbst ins Gespräch gebracht, sehr zum Unmut der Kommunalpolitik im Ahrtal. Begoña Hermann zog ihre Bewerbung aber im Zusammenhang mit inzwischen eingestellten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz gegen sie wegen eines möglichen Dienstvergehens zurück. Doch jetzt tritt die ehemalige Vizechefin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier nach ihrer Pensionierung einen neuen Job an. Sie ist seit Jahresbeginn Beauftragte für Menschenrechte in der Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH auf einer neu geschaffenen 50-Prozent-Stelle.