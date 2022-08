„Vor-Tour der Hoffnung“ : Benefiz-Radtour sammelt an Ahr und Rhein Spenden für Kinder

Kreis Ahrweiler Bei einer Benefiz-Radtour an Ahr und Rhein sammeln die Teilnehmer Spenden für krebs- und leukämiekranke Kinder. Auch Landrätin Cornelia Weigand fährt bei dieser „Vor-Tour der Hoffnung“ mit.

Die „Vor-Tour der Hoffnung“ ist wieder unterwegs durchs Land. Zum 25. Mal. Dabei handelt es sich um eine Benefiz-Radtour in Rheinland-Pfalz, die Spenden zugunsten krebs- und leukämiekranker Kinder, ihrer Familien und der entsprechenden Forschung sammelt. Die Erlöse von mehreren Hunderttausend Euro gehen Jahr für Jahr in das Ergebnis der „großen“ Tour der Hoffnung ein, die vom 11. bis 13. August fährt. Die „Vor-Tour“ als größter Einzelspender wurde vom Waldbreitbacher Jürgen Grünwald initiiert, als dieser Verkehrsdirektor in Bad Neuenahr-Ahrweiler war. Dass die wegen Corona zweimal verschobene dreitägige Fahrt in ihrer Jubiläumsausgabe die Kreisstadt und den Landkreis Ahrweiler anfährt, war also klar. Man wolle das Vorjahresergebnis zumindest erreichen, so Grünwalds Zielsetzung. Im Jahr 2021 wurden auch ohne tatsächliche Tour 420.000 Euro gesammelt.

Erste Station im Kreis Ahrweiler war am Montag die Kreissparkasse in Ahrweiler. Mit fünfminütiger Verspätung kamen die 110 Teilnehmer samt Tross an. Aufs Rad gesetzt hatte sich auch in diesem Jahr viel Prominenz aus Gesellschaft und Politik. Ex-Radprofi Christian Knees, Turner Eberhard Gienger und Fußball-Schiedsrichter Edgar Steinborn waren dabei. Staatssekretär Fabian Kirsch, Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil und Fernsehmoderator Martin Seidler traten ebenfalls in die Pedale. Gage gab es für niemanden. Im Gegenteil, jeder trug nicht nur seine Kosten, sondern brachte auch noch eine persönliche Spende mit. An den Stationen wurde kräftig Geld gesammelt, große Schecks wechselten den Besitzer. Die Kreissparkasse als Gastgeber brachte 7000 Euro in den Spendentopf ein, der Lions-Club kam mit 6000 Euro an, sechs Lantershofener Vereine hatten in Kabarettabenden 5600 Euro gesammelt. Mehr als 14.000 Euro waren beim „Cycling am Sonnenberg“ zusammengekommen, 2000 Euro gab es von einer Versicherung, 1750 Euro von einem Weingut.