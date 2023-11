„Wir verlieren unsere Kinder“ Bestseller-Autorin Silke Müller gibt Einblick in digitale Parallelwelt

Müller: Wir haben das Problem: Bildung ist Ländersache und jedes Bundesland kann auch die Präventionsarbeit so gestalten, wie es möchte. Es gibt immer so eine Grundforderung nach Medienerziehung ab der ersten Klasse. Genau das braucht es, dass Kinder, genau wie Sie es sagen, schon frühzeitig an das Netz als normales, wenn man das vergleicht, Verkehrssystem und als normalen Begegnungsort herangeführt werden. Es muss ihnen sofort beigebracht werden, wenn du da bist, dann musst du darauf achten. So wird im Grunde genommen in den Kindern verankert: was ist gut, was ist schlecht, was ist moralisch anständig, was ist nicht anständig. Theoretisch gehört das auch schon in den Kindergarten. Was aber passiert, ist das den Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter schon das alte Handy der Eltern in die Hand gedrückt wird, damit sie da ein bisschen rumspielen können. Und dann glauben Eltern wiederum, es ist ausreichend, wenn man die Bildschirmzeit begrenzt oder wenn man grundsätzlich die Zeit im Netz oder an der Konsole begrenzt. Wenn man dann noch ein paar Filtertechniken und Sperren anwendet, denken Eltern, dass dies dann an sich ausreichend ist ihre Kinder zu schützen. Das ist aber ja nur von außen reguliert und baut keinen Grundverständnis in den Kindern auf. Ich kann mein Kind an der Straße immer an die Hand nehmen und es über die Straße bringen. Wenn ich ihm nicht erkläre, warum ich was mache, dann wird es nie richtig verankert und sobald sie dann losgelassen sind, machen sie was sie wollen. Da haben Sie schon recht, so ein Konzept bräuchte es tatsächlich sehr dringend.