Kandidatenporträt : Birgit Stupp: Einsatz für bessere Radwege

Kreis Ahrweiler Birgit Stupp tritt als Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) an. Sie möchte, dass das Radfahren attraktiver wird - und verlangt mehr Gleichberechtigung im Kreis Ahrweiler.

Lange bevor Birgit Stupp vor rund 15 Jahren in die Partei eingetreten ist, haben Grünen-Themen sie beschäftigt. Sie wurde 1962 in Aachen geboren und wuchs in Köln auf. In der größten Stadt Nordrhein-Westfalens habe sie in den 80er Jahren gegen die Abholzung von Platanen auf den Ringen protestiert, auch der Slogan „Atomkraft? Nein danke“ habe sie begleitet. Fast vier Jahrzehnte nach dem Protest auf der Straße möchte Birgit Stupp Politik als Grünen-Abgeordnete im Landtag von Rheinland-Pfalz machen: Die 58-Jährige tritt zur Wahl am 14. März als als Direktkandidatin im Wahlkreis 14 an.