Auf Friedhof in Niederzissen Blumen und Kerzen von Gräbern gestohlen

In den vergangenen Tagen sind auf dem Friedhof in Niederzissen immer wieder frisch gepflanzte Blumen, Schnittblumen aus Grabvasen und Kerzen entfernt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsbürgermeisters Rolf Hans. Etwa sieben Betroffene hätten sich diesbezüglich an ihn gewandt. „Solche Vorkommnisse machen einen langsam fassungslos und sind nicht hinnehmbar,“ betont der ehrenamtliche Ortschef. Die Friedhofsanlage sei ein sehr sensibler Raum, an dem Angehörige ihren Verstorben gedenken und um sie trauern könnten. Die beschriebenen Vorkommnisse würden diese Trauerverarbeitung stören, so die Pressemitteilung weiter. „Ich darf alle Bürgerinnen und Bürger bitten, Auffälligkeiten auf der Anlage anzuzeigen, damit diese Zustände so schnell wie möglich ein Ende finden,“ appelliert Hans.