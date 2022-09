Dauerregen in Bonn und der Region : Feuerwehr räumt Straßen in Altenahr

Einsatzkräfte räumten die B257 in Richtung Kelberg. Foto: Martin Gausmann

Region Seit Dienstag regnet es fast unaufhörlich in Bonn und der Region. In Altenahr führte der Regen am Mittwoch auch zu einigen Einsätzen der Feuerwehr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Bonn und der Region hat der Herbst Einzug gehalten. Seit Dienstag regnet es beinahe durchgehend und der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern. Vereinzelt sorgt der Regen in der Region auch für Einsätze. In Altenahr ist am Mittwochnachmittag die Feuerwehr zu zwei regenbedingten Einsätzen ausgerückt.

Zwischen Hönningen und Hönningen-Liers gab es auf der B257 in Richtung Kelberg einen Erdrutsch. Dabei stand Autofahrern in beide Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Aufräumarbeiten sollten am Mittwoch noch bis in die Abendstunden dauern.

Auch in Kesseling sorgte das Regenwetter für Chaos. Im Kesselinger Tal rutschte ein Hang ab, sodass die Straße voll gesperrt werden musste. Die Aufräumarbeiten dauern dort am Abend weiter an.

Foto: Martin Gausmann Im Kesselinger Tal ist ein Hang abgerutscht. zurück

weiter

In anderen Teilen der Region gab es hingegen keine größeren Vorkommnisse. So teilte die Feuerwehren Rheinbach und Meckenheim mit, dass sie keine größeren, regenbedingten Einsätze zu verzeichnen hätten.

(ga)