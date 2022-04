Bräuche an Ostern : Welche Bedeutung Eier an der Ahr einst hatten

Eier erscheinen seit dem Mittelalter in Verbindung mit Ostern – auch in der Region. Foto: dpa/Caroline Seidel

Kreis Ahrweiler Eier spielten schon in der Vergangenheit eine besondere Rolle im Ahrtal. Mehrere Bräuche sind damit verbunden. Auch für Spiele wurde das Ei verwendet.



Von Hildegard Ginzler

Was sind Ostereier? „Bunte Eier für die Kinder“, würden viele sagen. Oder „Zier-Eier an Sträuchern.“ Überhaupt scheint das schmucke Oval als Dekoration fürs Fest unentbehrlich. Soweit korrekt, aber zu kurz gegriffen. Das Ei, in vielen Kulturen Sinnbild des Lebens, steht im Christentum für die Auferstehung Jesu. Eier erscheinen seit dem Mittelalter in Verbindung mit Ostern. So wurde die Eierweihe im 12. Jahrhundert in die Liturgie des christlichen Hochfestes aufgenommen. Pastor und Küster gingen in die Häuser der Eifel, um Brot, Salz, Wasser und Eier zu segnen. Ihr Lohn: eine Eierspende. Der Eier wegen waren in der Vergangenheit viele Grüppchen auch im Kreis Ahrweiler um Ostern unterwegs. Einige lieferten sie als Naturalzins bei ihrem Lehnsherrn ab, andere nahmen Eier entgegen für erbrachte Dienste, wieder andere erhielten Eier als Geschenk.

Denn Ostern war einer der Termine, an dem die Pächter Abgaben in Form von Naturalien an die Grundherren zu entrichten hatten. Am Ende der Fastenzeit, während der ursprünglich keine Eier verzehrt werden durften, entstand praktischerweise ein Überschuss, der als Zahlungsmittel zur Verfügung stand.

Pfarrer bekommt Kommunionseier

Der Pfarrer erhielt spätestens seit dem 15. Jahrhundert sogenannte Beichteier und Kommunionseier. Ein Verzeichnis über Pfarrerseinkünfte in Wershofen von 1847 hält fest: „Der Pfarrer erhält von jedem Kommunikanten 2 Eier, sodann auch 2 Eier von einer jeden Haushaltung. Die ersteren werden Beichteier, die letzteren Weihwassereier genannt. Der Küster bekommt von jeder einzelnen Haushaltung ein Ei.“ Auch die Messdiener ließen sich Eier geben, meist, wenn sie das Taufwasser in die Haushalte brachten. Entweder vertraten sie Pfarrer und Küster oder sie sammelten für die eigenen Dienste.

Nicht nur einheimische Eiergänger traf man auf den Straßen an. Kurz vor Ostern zog etwa in den Dörfern der Grafschaft und im unteren Ahrtal ein Bruder des Remagener Klosters Apollinarisberg mit einem Helfer und der Bitte um Eier von Haus zu Haus. Die Kinder schließlich suchten an Ostern ihre Paten auf, bei denen sie mit einem Eiergeschenk rechnen durften. In Wershofen sind die Hühnerprodukte gar als Liebespfand belegt. Die Mädchen überreichten dort den Burschen, die sie am Ostersonntag ersteigert hatten, je nach Zuneigung einige Ostereier. Die Eiergaben ragten somit vom religiösen in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Zuweilen wirkten sie ehestiftend.

„Eierkippen“ an der Ahr

Es entwickelte sich darüber hinaus eine spielerische Komponente. Zu den im Rheinland überall beliebten und sehr verbreiteten Eierspielen zählt das in der Region als „Eierkippen“ bekannte Spiel. Im Siedlungsgebiet Ahrbrück spielten es die jungen Männer, indem sie mit hartgekochten Eiern Spitze an Spitze schlugen. Wessen Ei heil blieb, durfte das gegnerische einheimsen. Die Jüngeren vergnügten sich mit Ostereierwerfen. Gewinner war, wer am weitesten warf, ohne sein Ei zu verletzten. Beide Spiele sind vereinzelt nur noch in den 1960er-Jahren gespielt worden. Relativ jung ist dagegen das Ostereierschießen, zu dem etwa die Sportschützen Bad Breisig alle Aktiven samt Familien und Freunden auch dieses Jahr eingeladen haben.