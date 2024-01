Haltepunkt soll weiter verschönert werden Bad Breisig soll einen Brunnen am Bahnhof bekommen

Stadt- und Verbandsbürgermeister Marcel Caspers (parteilos) hatte bereits vor Weihnachten im Zuge der Haushaltsberatungen angemerkt, dass im Zuge der andauernden Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am Bad Breisiger Bahnhof auch das direkte Umfeld der DB-Station aufgewertet und neugestaltet werden könnte. Schließlich sei der 1880 erbaute Ziegelsteinbau nicht nur ein Tor zu den Oberzentren Koblenz im Süden und Köln/Bonn im Norden, sondern für ankommende Gäste und Touristen auch so etwas wie eine Visitenkarte der Stadt am Rhein. Die CDU in der Quellenstadt griff den Gedanken nun auf.