Brunnenfest in Bad Breisig Sophie I. trägt jetzt die Quellenstadt-Krone

Auch wenn es drei Jahrzehnte her ist: so manche schöne Erinnerung kam für „Queen Mum“ an diesem Tag hoch. Das galt auch für die CDU-Landtagsabgeordnete Petra Schneider, die ebenfalls einst Brunnenkönigin in der Stadt am Rhein war und der neuen Würdenträgerin ebenso herzlich gratulierte wie SPD-Landtagsabgeordnete Susanne Müller oder auch Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch (FWG), der mit launigen Worten in Vertretung der Landrätin Blumen und Glückwünsche überbrachte.