Besonderer Preis geht nach Maria Laach Was die Buchhandlung der Benediktinerabtei so besonders macht

Am späten Nachmittag legt sich die Geschäftigkeit in Maria Laach allmählich. Eine Stunde vor Ladenschluss lässt auch der Betrieb in der Maria Laacher Buch- und Kunsthandlung nach. Noch ein paar Kunden streifen durch das helle Ladengeschäft, um sich von dem breiten Angebot überraschen zu lassen.