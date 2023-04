Ortsvorsteher mit schlechten Nachrichten Bürgerhaus in Bad Bodendorf scheint in weite Ferne gerückt

Bad Bodendorf · Im größten Dorf des Kreises Ahrweiler wird der Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus in absehbarer Zeit wohl nicht in Erfüllung gehen. So lautete die ernüchternde Botschaft von Ortsvorsteher Alexander Albrecht bei einer Sitzung des Ortsbeirats am vergangenen Montag im Gerätehaus der örtlichen Feuerwehr.

05.04.2023, 16:10 Uhr

Das Schützenhaus in Bad Bodendorf. In dieses Gebäude hatte die Dorfgemeinschaft große Hoffnungen gesetzt. Foto: AHR-FOTO





Von Anton Simons