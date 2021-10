Flut- und Corona-Initiative ausgezeichnet : Bundesverdienstorden für Sinziger Sternekoch und Partnerin

Erhalten die Ehrung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Max Strohe und Ilona Scholl. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin/Sinzig Sternekoch Max Strohe aus dem Ahrtal und seine Lebensgefährtin Ilona Scholl erhalten für ihre Initiative „Kochen für Helden“ den Bundesverdienstorden. Die Preisträger loben das Engagement ihrer Branche.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Sternekoch Max Strohe aus dem Ahrtal und seine Lebensgefährtin Ilona Scholl für ihre Initiative „Kochen für Helden“ mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Die Sommelière und der Küchenprofi kochten mit Spenden von zahlreichen Lieferanten und der Hilfe von Crowdfunding-Kampagnen während der Corona-Pandemie täglich etwa tausend warme Mahlzeiten für Menschen in systemrelevanten Berufen, vor allem für Personal in Kliniken.

Warme Worte für ausgezeichnete Speisen

„Dass zu Beginn der Pandemie den sogenannten Systemrelevanten, die im ganzen Land bis zur Erschöpfung Krankenpflege, Notfallbetreuung und eine funktionierende Infrastruktur aufrechterhalten haben, nicht nur mit warmen Worten gedankt, sondern auch mit warmen Mahlzeiten geholfen wurde, ist das Verdienst von Ilona Scholl und Max Strohe“, hob Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue hervor. „Dieser großartigen Initiative schlossen sich mehr als 100 Restaurants in Deutschland an“, so Steinmeier weiter. Mit ihrem Team unterstützen die beiden weiterhin diejenigen, die es besonders brauchen. Menschen ohne Obdach in Berlin und Menschen, die von der Flutkatastrophe im Juli besonders hart getroffen wurden, so der Bundespräsident.

Dickes Lob kommt auch von Strohes Familie

Gerührt nahmen die beiden 39-Jährigen die Auszeichnungen entgegen „Das waren sehr ergreifende Worte, die uns sehr bewegt haben,“ sagte das Duo. Seit 2015 betreiben Ilona Scholl und Max Strohe in Berlin gemeinsam das Restaurant Tulus Lotrek, das 2016 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. „Um ganz ehrlich zu sein, fühlt sich diese Ehrung für uns allein zu groß an. ‚Kochen für Helden’ hatte ja genau deswegen einen solchen Einfluss, weil wir ganz schnell nicht mehr allein damit waren“, betonte das Paar. „Es haben so viele Menschen, ohne dass man sie hätte fragen müssen, mitgemacht. Es ist so phantastisch, in einer Branche zu arbeiten, die so tickt. Darüber freuen wir uns und nehmen stellvertretend für all jene, die sich für ‚Kochen für Helden’ engagiert haben und noch immer engagieren, diese Auszeichnung an.“