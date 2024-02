Historischer Hintergrund Burgbrohler Autorin legt regionale Familiensaga vor

Wie viele Schriftsteller entdeckte Susanne Kriesmer schon früh die Liebe zum Schreiben. „Das war bei mir wie bei den meisten: In der Schublade ruhen eine Reihe unfertiger Romane, die nie über Kapitel drei herausgekommen sind“, berichtet sie augenzwinkernd über die Anfänge ihres Schreibens. Zum Broterwerb erlernte sie nach einem freiwilligen ökologischen Jahr den Beruf der Buchhändlerin in einer Buchhandlung in Bonn-Bad Godesberg. In dieser Zeit gewann sie die Einsicht, dass es für junge Schriftsteller ohne Literaturagentur schwierig ist, bei den großen Publikumsverlagen überhaupt etwas zu veröffentlichen. Und selbst mit einem Literaturagenten ist der Weg steinig. So erschien Kriesmers Erstwerk noch unter Pseudonym in einem Kleinverlag, der nahezu vollständig auf die digitale Erscheinungsweise als E-Book setzt. Gebundene Exemplare werden nur auf Bestellung gefertigt – im Fachjargon spricht man hier von „Print on demand“. Ein Verfahren, das jungen Schriftstellern nur wenig Möglichkeiten bietet, in Buchhandlungen präsent zu sein.