Car-Sharing in Remagen und Sinzig Ein Elektro-Auto für alle, die mobil sein müssen

Die Fahrzeuge stehen in Remagen am Freibad und am Drususplatz, in Sinzig am Kaiserplatz sowie in Bad Bodendorf am Bahnhof. Unter www.ecb-kreisahrweiler.de meldet man sich an, nach erfolgreicher Registrierung und dem Hochladen der Führerscheindaten wird der Zugang zum Auto freigeschaltet. Für die Teilnahme am Car-Sharing wird dann am Monatsende eine Grundgebühr von derzeit neun Euro berechnet. Über die Handy-App „Vianova“ kann man nun das Auto in einem gewünschten Zeitraum oder auch sofort für eine Fahrt buchen. Über dieselbe App wird auch das Fahrzeug via Bluetooth aufgeschlossen. Man steigt ein und kann – bei vollem Akku – etwa 300 Kilometer weit fahren. Für die Nutzung werden pro Stunde nach Tarif zwischen zwei Euro und 3,60 Euro berechnet. Zusätzlich fallen 15 bis 30 Cent für jeden zurückgelegten Kilometer an.