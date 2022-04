Lange Staus in der Eifel : Zehntausende Autofans beim „Carfriday“ am Nürburgring

Autos stauen sich auf einer Landstraße nahe dem Nürburgring, während ein Lamborghini entgegenkommt. Foto: dpa/Thomas Frey

Nürburg Zehntausende Autobegeisterte aus der Tuning-Szene sind derzeit rund um den Nürburgring in der Eifel unterwegs. Die Polizei ist verstärkt im Einsatz. Auch in NRW kündigen die Beamten Kontrollen an.



Zehntausende Autobegeisterte aus der Tuning-Szene sind am Karfreitag rund um den Nürburgring in der Eifel unterwegs. Die Polizei zählte deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als in den beiden Pandemie-Jahren zuvor. „Das ist natürlich auch dem guten Wetter und den wegfallenden Corona-Maßnahmen geschuldet“, erklärte ein Sprecher der Polizei in Mayen am Nachmittag. Die ersten Parkplätze seien bereits in den frühen Morgenstunden gefüllt gewesen. Einige seien schon am Vortag aus ganz Deutschland zu dem in der Autoszene als „Carfriday“ bekannten Event angereist.

Die Polizei ist rund um den Nürburgring mit verstärkten Kontrollen im Einsatz, um Lärmbelästigung und illegale Autorennen zu unterbinden. Bis auf mehrere Staus und vereinzelte Auffahrunfälle blieb die Verkehrssituation weitgehend unproblematisch. „Die Maßnahmen greifen“, sagte der Polizeisprecher. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf den Zufahrtsstraßen zum Nürburgring erwischten die Beamten laut des Sprechers einen Autofahrer mit 140 Stundenkilometern in der 70er-Zone und zogen ihn aus dem Verkehr.

Auch die Beamten der Polizei in Koblenz und Trier führen verstärkte Kontrollen durch und hatten bis zum Nachmittag keine besonderen Verstöße zu melden. Insbesondere konzentrierte man sich bei den Verkehrskontrollen auf laute und schnelle Fahrzeuge aus der Tuning-Szene, „typische Carfriday-Autos“, wie ein Sprecher der Polizei in Koblenz erklärte.

Kontrollen auch in NRW

In mehreren nordrhein-westfälischen Städten hat die Polizei ebenfalls mit zusätzlichen Verkehrskontrollen begonnnen. „Wir sind am Start, aber bis jetzt ist es noch ruhig“, sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Nachmittag. Auch in Düsseldorf hieß es, erste Kontrollen im Stadtgebiet hätten begonnen. Insgesamt plant die Polizei in der Landeshauptstadt einen zwölfstündigen Sondereinsatz. Auch in anderen Städten und Kreisen, wie Duisburg, Neuss und Euskirchen hatte die Polizei Aktionen angekündigt.

Der Karfreitag gilt als Auftaktdatum für Treffen der Autoposer- und Tuner-Szene. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat deshalb kürzlich starke Verkehrskontrollen für den „Car-Freitag“ angekündigt. „Karfreitag ist ein Feiertag und kein Freifahrtschein für Straßengefährder. Wir werden auch in diesem Jahr mit vielen Polizistinnen und Polizisten auf der Straße sein und verstärkt kontrollieren“, sagte er in einer Mitteilung des Innenministeriums.

