Jetons im Wert von 125.500 Euro : Anklage nach Diebstahl von Jetons aus Spielbank in Bad Neuenahr

Bild der Verwüstung: Das Kurhaus Bad Neuenahr nach der Flut im Juli 2021, in dem die Spielbank untergebracht ist. Foto: Victor Francke

Bad Neuenahr-Ahrweiler Im Juli 2021 sind nach der Flut in der Spielbank in Bad Neuenahr-Ahrweiler Spielchips im Wert von 125.500 Euro gestohlen worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer aus Bonn und eine Frau aus Remagen erhoben.



Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach dem Diebstahl von Jetons aus der flutgeschädigten Spielbank in Bad Neuenahr-Ahrweiler Anklage beim Amtsgericht erhoben. Beschuldigt werden vier Männer aus Bonn und eine Frau aus Remagen im Alter von 33 bis 37 Jahren, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Zwei 34-jährigen Männern wird zur Last gelegt, am 18. Juli des Vorjahres die schwere Beschädigung der Spielbank durch die Flutkatastrophe ausgenutzt und dort nach dem Aufbrechen eines Behälters im Kassenbereich Jetons im Gesamtwert von 125.500 Euro entwendet zu haben. Ihnen wird gemeinschaftlicher Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.

Drei Beschuldigte müssen sich wegen Hehlerei verantworten

Den drei übrigen Beschuldigten liegt der Vorwurf der Hehlerei zur Last. Einer 33-Jährigen und einem 37-jährigen Komplizen wird vorgeworfen, vom Räuber-Duo kurz nach der Tat jeweils einen Jeton im Wert von 5000 Euro aus der Beute bekommen zu haben. Beide sollen laut Staatsanwaltschaft daher „zumindest billigend in Kauf genommen“ haben, dass „die Jetons aus einer Straftat“ resultierten, heißt es in einer Mitteilung.

Einem 34-Jährigen wird überdies zur Last gelegt, am darauffolgenden Tag in Absprache mit den beiden vermeintlichen Dieben Jetons im Wert von mehr als 15.000 Euro beim Ring Casino am Nürburgring vorgelegt zu haben, um diese in Bargeld umzutauschen. Dabei soll der fünfte Beschuldigte ebenfalls zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass die Jetons aus einer Straftat stammten.

Weil die Mitarbeiter des Casinos zuvor über den Diebstahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterricht worden waren, hielten sie die Männer hin und verständigten die Polizei, die die drei Angeschuldigten vorläufig festnahm.

Den Angeklagten drohen für den Diebstahl eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Für die Hehlerei droht den drei weiteren Angeklagten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest, das Amtsgericht entscheidet über deren Eröffnung.

