Vorwurf des Machtmissbrauchs CDU-Fraktion fordert Rücktritt von Staatssekretärin Heike Raab

Nach dem kritischen Brief von Staatssekretärin Heike Raab zur landespolitischen Berichterstattung des SWR hat die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion schwere Vorwürfe gegen die SPD-Politikerin erhoben und ihren Rücktritt gefordert. Sie solle sich auch aus allen Rundfunkgremien zurückziehen, sagte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder am Mittwoch in Mainz. Die Unionsfraktion sieht einen Machtmissbrauch Raabs und will nun im Medienausschuss des Landtages sowie im SWR-Landesrundfunkrat eine ganze Reihe an Fragen aufwerfen.