Katastrophenschutz nach der Flut : CDU will 660 Millionen-Euro-Paket schnüren

Mainz Die CDU-Landtagsfraktion macht der Enquete-Kommission Vorschläge zur Verbesserung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz. Angepasst werden sollen dafür nicht nur gesetzliche Rahmenbedingen. Auch ein neues Landesamt für Bevölkerungsschutz und Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe ist vorgesehen.

Mit Fokus auf die Verbesserung von Katastrophenschutz und -vorsorge sowie die Eindämmung des Klimawandels ist die fraktionsübergreifende Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des rheinland-pfälzischen Landtags nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr angetreten. Am 27. Oktober jährt sich ihre Einsetzung, zudem endet dann die erste Analyse-Phase. Vor diesem Stichtag bringt die CDU-Landtagsfraktion nun Empfehlungen ein, die Anpassungen des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) sowie bundeseinheitlicher Regelungen vorsehen. „Denn Fakt ist: Es kann immer wieder zu Katastrophen kommen. Um dann in der Not zu helfen, müssen wir alle uns unverzüglich vorbereiten. Wer gut vorbereitet ist, meistert Katastrophenlagen besser“, sagte CDU-Kommissionsmitglied Gerd Schreiner. Fest steht aber auch: Was die Union vorhat, wird teuer werden.

Personelle und technische Ressourcen sollen aufgestockt werden

Die Feuerwehr Ahrweiler kann seit der Flut fast ein Dutzend neue Mitglieder in ihren Reihen zählen. Besucher und befreundete Wehren reisten zum ersten Feuerwehrfest nach der Flut sogar von der Ostsee an.

Erstes Fest nach der Flut : Die Feuerwehr Ahrweiler feiert Helfer und Anwohner Die Feuerwehr Ahrweiler kann seit der Flut fast ein Dutzend neue Mitglieder in ihren Reihen zählen. Besucher und befreundete Wehren reisten zum ersten Feuerwehrfest nach der Flut sogar von der Ostsee an.

Union will 660-Millionen-Euro-Paket schnüren

Die CDU-Liste zur Verbesserung des Katastrophenschutzes ist lang. Finanzieren will die Union diese Maßnahmen mit einem mehrjährigen Masterplan, der zusätzliche Mittel zur besseren Ausstattung mit Fahrzeugen, Gerät und weiteren Einsatzmitteln beinhalten soll. Berücksichtigt werden soll dieser bereits im anstehenden Doppelhaushalt 2022/23. „Andernfalls verlieren wir zwei weitere Jahre“, sagte Schreiner. Der Masterplan solle demnach „mindestens 660 Millionen Euro“ umfassen. Pauschal seien darin zehn Millionen Euro für zusätzliche Fahrzeuge für jeden Landkreis oder jede kreisfreie Stadt vorgesehen. Darüber hinaus sollen 100 Millionen Euro für Katastrophenschutzzentren in jedem Kreis, weitere 100 Millionen Euro für 2000 große Notstromaggregate und die gleiche Summe für den Aufbau dezentraler Lebensmittel- und Hilfsmittellager noch im Laufe dieser Legislaturperiode bereitgestellt werden. Schreiners Fazit: „Das Land muss mehr Verantwortung für den Katastrophenschutz übernehmen. Das will die Union hiermit deutlich machen.“ Welche Teile des CDU-Maßnahmenpaketes dabei tatsächlich eine Rolle spielen werden, wird sich voraussichtlich im Oktober zeigen. Dann will die Enquete-Kommission ihren Zwischenbericht mit den Empfehlungen für einen besseren Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz beschließen.