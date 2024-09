Adenauer Eltern besorgt Chaos beim Schülertransport: „Kinder trauen sich nicht mehr, in die Busse einzusteigen“

Wenn sich ihre Kinder auf den Weg zur Schule machen, sind etliche Eltern aus dem Kreis Ahrweiler nicht nur etwas besorgt wegen der Verkehrssicherheit. Mittlerweile kommen Verzweiflung und Wut bei vielen Eltern hinzu, wenn sie an den Schulweg ihrer Kinder denken. „Da wird einem nur noch schlecht“, sagt Katherina Müller aus Reifferscheid. Grund sind die Folgen einer Neuregelung des Buslinienbetriebs zu und von den Kindergärten und Schulen in der Verbandsgemeinde Adenau und der damit verbundene Wechsel des Transportunternehmens seit Anfang August (der GA berichtete). Seitdem fallen Busse aus, fahren in völlig falsche Orte oder lassen Kinder irgendwo raus. Das hinterließ auch schon Spuren bei den Kleinen.