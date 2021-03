Singen in Corona-Zeiten : Chöre aus dem Kreis Ahrweiler erobern das Radio

Kreis Ahrweiler Kreischorleiter Wilfried Schäfer verhilft Liedern von Sängern aus dem Kreis Ahrweiler zu Spielzeit bei einem Internetsender. Weitere Chöre können sich beteiligen.

In dieser Situation ist Wilfried Schäfer zupass gekommen, dass der Westerwälder Produzent und Musikverleger Jürgen Bruch vergangenes Jahr sein eigenes Internet-Radio „ImTakt – Das Chor Radio“ aus der Taufe gehoben hat. Dieses sendet abrufbar unter der Adresse laut.fm/imtakt rund um die Uhr Chormusik aller Genres, Chormusik von nationalen und internationalen Chören – und eben auch von Laienchören. Deshalb hat Schäfer Aufnahmen einiger seiner Chöre zur Bearbeitung an Radiomacher gesendet, und sie sind auch schon erklungen: Interpretationen des Männergesangverein (MGV) Ahrweiler, des MGV Wehr, des MGV „Eintracht“ Westum oder der Chorgemeinschaft Westum-Wehr etwa von „Dir singen wir“ (Quirin Rische), „I will praise, Thee, o lord“ (Knut Nysted) oder dem „Bittruf“ und dem „Ave Maria“, die beides Komposition von Wilfried Schäfer selbst sind.

Jeder Chor kann auf der Internet-Plattform zu hören sein

Aufnahmen von der Chorgemeinsachaft Ahrweiler-Walporzheim, auch einer seiner Chöre, gebe es leider bislang nicht, bedauert Schäfer. Gleichzeitig begrüßt er die Initiative von Jürgen Bruch aus Hilchenbach: „Er hat sich gesagt, das kann es doch nicht gewesen sein, so können wir doch nicht die von uns allen geliebte Chormusik verstummen lassen. So oder so ähnlich sind nicht nur seine Gedanken.“ Zu hören seien die Aufnahmen täglich meist im auf der Internetseite ebenfalls abrufbaren Sendeplan unter den Überschriften „Alles Männersache“, „Chormusik nonstop“ oder „Choir goes pop“.