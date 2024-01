Neujahrsempfang der CDU im Kreis Ahrweiler Christdemokraten vermissen Lösungen für das „Problem Migration“

„Die Kommunen stehen mit dem Rücken an der Wand“, wusste der 48-jähriger diplomierter Finanzwirt, der in der Welt der kommunalen Finanzen als ehemaliger Kämmerer im Kreis Prüm zu Hause ist. Den Kreisen, Städten und Gemeinden obliegt die Unterbringung der Migranten, die damit einhergehende Kitabetreuung und die Gewährleistung von Schulausbildung. Auch sind die Gebietskörperschaften in Teilbereichen Träger von sozialen Unterstützungsleistungen. Schnieder sieht eine Überforderung der Kommunen und eine wachsende Unzufriedenheit in der Bürgerschaft. „So geht es nicht weiter. Wir brauchen endlich Lösungen in diesem Land“, meinte der Mainzer Fraktionsvorsitzende. Immer mehr Menschen würden auf die Straße gehen, weil sie sich von dieser Regierung nicht länger „bis in die Heizungskeller hineinregieren lassen wollen“.