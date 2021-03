Nach Anstieg der Inzidenz : Im Kreis Ahrweiler gilt ab Samstag eine Ausgangssperre

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler gibt es ab kommenden Samstag eine Ausgangssperre. Ab 21 Uhr sollen Bürger sich zu Hause aufhalten. Zudem gibt es weitere Einschränkungen.

Grund für die Maßnahme sei die hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Diese lag an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Deshalb müsse der Kreis – wie in der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz festgelegt − eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Die tritt in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19. auf 20. März, um 0 Uhr in Kraft. Dieser Vorlauf böte Bürgern sowie Einrichtungen die Möglichkeit, sich auf die Maßnahmen einzustellen, so der Kreis. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließlich 28. März.