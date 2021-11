Culinarium öffnet die Pforten : Mediterranes Flair kehrt nach Dernau zurück

Die Flut hat das Culinarium zerstört. Nun hat Betreiber GhassanSbeiti die Gaststätte an der Ahr in Dernau wieder eröffnet. Foto: Martin Gausmann

Dernau Nachdem er das Culinarium gemietet hatte, kam die Flut. Nun hat Ghassan Sbeiti die Gaststätte an der Ahr in Dernau wieder eröffnet. Im benachbarten Bürgerhaus versorgt er mittags hungrige Bewohner des Winzerdorfs.

Die Flut hat das Erdgeschoss vom Haus der Dagernova Weinmanufaktur am Ahrweg in Dernau zerstört und damit die Vinothek der Winzergenossenschaft. Dagegen ist das Obergeschoss glimpflich davongekommen. Oben befindet sich das vor einigen Jahren rundum sanierte und gut eingeführte Restaurant „Culinarium“. Ghassan Sbeiti, Dernauer mit Wurzeln im Libanon, hat die Gaststätte übernommen und jetzt wieder eröffnet.

Erst der Einzug, dann die Flut

Schon zum 12. Juli hatte Sbeiti das Restaurant gemietet, doch dann kam das Wasser, nichts war mehr zu machen, er blieb vier Monate lang ohne Einkommen. Er wohnte mit seiner großen Familie seit 2015 in der Friedensstraße. „Ich bin da abgesoffen“, blickt er zurück auch die Nacht, die auch sei Leben änderte. „Ich bin zehn Mal ins Wasser gesprungen, um meine Familienangehörigen in Sicherheit zu bringen“, erinnert er sich. Dann war er unterwegs mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Unterhalb der Gaststätte mit den großen Fenstern, die den Blick auf das Winzerdorf und die Weinberge am linken Ufer der Ahr freigeben, fließt breit und gemächlich und noch immer braun die Ahr. Im Restaurant ist alles geblieben, wie es einmal war. Die locker gestellten Tische sind ansprechend gedeckt. Nur im Durchgang steht jetzt ein Eiswagen.

Pandemie erschwert den Neustart

Als Sbeiti das Culinarium wieder flott machen wollte, haperte es noch an einigen Ecken und Enden, viele Elektrogeräte waren kaputt, der Gastank musste erneuert werden. Jetzt klappt es weitgehend. „Ich wollte, dass hier wieder Leben ist“, sagt er, wenn er auch weiß, dass die derzeitigen Corona-Zahlen den Anfang schwieriger machen. „Wenn ich nur an Risiken denken würde, dürfte ich nicht mehr hier sein. Ich bin in Dernau zu Hause“, stellt er fest.