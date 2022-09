„Zwibbelsmaat“ vom 17. bis 20. September : Das ist beim Zwiebelmarkt in Bad Breisig geplant

Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig beginnt am Samstag, 17. September. Foto: ahr-foto

Bad Breisig In Bad Breisig findet nach der Corona-Zwangspause wieder ein „Zwibbelsmaat“ statt. Vom 17. bis 20. September sind unter anderem ein Markt und eine Kirmes geplant.



Von Hildegard Ginzler

Nach der Corona-Pause gibt es in Bad Breisig wieder den „Zwibbelsmaat“. Er findet von Samstag bis Dienstag, 17. bis 20. September, statt. Bürgermeister Marcel Caspers und Brunnenkönigin Corinna I. eröffnen ihn per Fassanstich am Samstag um 15 Uhr bei der Feuerwehr in der Zehnerstraße.

Kaiser Karl IV. verlieh im Jahr 1374 den Breisigern das Marktrecht. In dieser Tradition wird der Zwiebelmarkt um das Kreuzerhöhungsfest am 14. September gefeiert. Während der Wallfahrt ist in der Kirche Maria Himmelfahrt an allen Tagen Gelegenheit zum Verweilen und zum Gebet vor der Kreuzreliquie. Zudem wird zum Friedensgebet am Freitag, 16. September, ab 18 Uhr eingeladen sowie zum Festhochamt am Sonntag ab 11 Uhr. Am Montag gibt es ab 17.15 Uhr das Rosenkranzgebet und ab 19 Uhr die Eucharistiefeier als Wallfahrtsabschluss.

Anmeldungen für die Nachtwächterführung möglich

Auf dem viertägigen Markt ist vom Abziehstein für Messer bis zu Zwiebeln viel Nützliches zu haben, das man im normalen Geschäft selten findet. Die Stände am Rhein entlang sowie in Kurpark und Innenstadt sind am Samstag von 9 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr sowie am Montag und Dienstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Biergarten im Kurpark musizieren am Freitag die „Young Folks“. Zum Kinder-Basar am Samstag von 14 bis 16 Uhr lädt der städtische Kindergarten Sonnenschein ein. Durch die Stadt zieht am Samstagnachmittag die Guggenmusik „Doe Mar Wa“ aus den Niederlanden. Für die Nachtwächterführung am Abend gibt es die Möglichkeit, sich bei der Tourist-Info unter Telefon 0 26 33 / 4 56 30 anzumelden. Stelzenläufer „Ringelschlingel“ unterhält am Sonntagnachmittag im Marktgeschehen.

Feuerwehr informiert zum Thema Brandschutz im Haushalt

Auch Bad Breisiger Vereine und Gruppen zeigen am Wochenende Engagement. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) gibt es in der Grabenstraße am DRK-Heim Reibekuchen. Die Cafeteria der katholischen Frauengemeinschaft bietet selbst gebackenen Kuchen, Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke im Pfarrsaal an der Koblenzer Straße an. Getränke schenkt in der Grabenstraße auch der Wassersportverein aus.

Die Freiwillige Feuerwehr informiert im Feuerwehrgerätehaus unter anderem zum Thema Brandschutz im Haushalt. Zum Marktauftakt veranstaltet sie schon am Freitag ab 19.11 Uhr eine „Kölsche Nacht“. Am Samstag gibt es ab 12 Uhr die After-Summer-Party mit Fassbier, DJ und Cocktailbar. Und am Sonntag lädt die Feuerwehr ab 11 Uhr zum Familientag ein.

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg

Samstag und Sonntag erwartet die Kleinsten eine Hüpfburg. Den Ausschank „Route 66“ der SPD findet man im Kurpark. Das Puppenmuseum öffnet am Wochenende von 12 bis 18 Uhr mit seiner neu gestalteten Ausstellung. Und das Heimatmuseum der Stadt, Biergasse 1, lädt von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt in die Ausstellung „Aus der Sicht eines Kapitäns“ (zu sehen noch bis Ende September).

Den Zwiebelmarkt-Dienstag lieben besonders die Familien, da dann ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften auf der Kirmes gelten.