Nepomukbrücke in Rech Denkmalschutz-Stiftung begründet Abmahnung gegen Bürgermeister

Im Streit um die Zukunft der flutgeschädigten Nepomukbrücke in Rech gibt es Neuigkeiten. Ein Sprecher der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), die sich für den Erhalt der Brücke einsetzt, betont gegenüber dem GA: Die Stiftung sei nicht gegen Ortsbürgermeister Benjamin Vrijdahgs (parteilos) anwaltlich vorgegangen, um ihm Äußerungen über die Nepomukbrücke in seinem Ort zu verbieten. Die Sichtweise der DSD lautet wie folgt: Bei der von ihr veranlassten Abmahnung gegen Vrijdaghs gehe es vielmehr um „unzutreffende Behauptungen, die der Ortsbürgermeister als Hoheitsträger die Deutsche Stiftung Denkmalschutz betreffend getätigt“ habe. Gegen diese müsse sich die Stiftung zur Wehr setzen. Konkreter will sich der Sprecher nicht äußern. Nur so viel noch: „Da wir uns derzeit in einem laufenden Verfahren befinden, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu Details der Auseinandersetzung äußern werden.“